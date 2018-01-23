Путин и Эрдоган обсудили спецоперацию в сирийском Африне

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 23 января, провели телефонную беседу. Они обсудили ситуацию в Сирии, в том числе военную операцию под кодовым названием «Оливковая ветвь» в Африне, сообщает пресс-служба Кремля.

«С обеих сторон акцентирована важность продолжения активной совместной работы по разрешению кризиса, которая должна основываться на принципах сохранения территориальной целостности и уважения суверенитета Сирии», — говорится в сообщении.

Также Путин и Эрдоган обсудили подготовку к предстоящему в Сочи Конгрессу сирийского национального диалога. Лидеры двух стран отметили положительную динамику развития российско-турецких отношений в самых различных сферах.

В администрации турецкого лидера сообщили, что во время беседы Эрдоган заявил Путину, что придает большое значение сотрудничеству двух стран в Сирии, уточняет «РИА Новости».

В субботу, 20 января, Турция начала военную операцию против отрядов «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз», которых поддерживают американские власти. Во многом причиной военных действий стало заявление США о создании отрядов безопасности на границе Сирии и Турции.

По данным СМИ, в результате турецкой спецоперации погибли не менее 17 мирных жителей.