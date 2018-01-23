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В ООН заявили о гибели мирных жителей из-за обстрелов сирийского Африна

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Фото: REUTERS/Osman Orsal
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В результате обстрелов в районе сирийского Африна есть жертвы среди мирных жителей, около 6 тыс. человек покинули свои дома. Об этом сообщил представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«В последние дни в результате обстрелов погибли мирные жители. <…> Наиболее мощные обстрелы ведутся в приграничных с Турцией городах», –– заявил Дюжаррик на брифинге.

По его словам, также поступали сообщения об обстрелах сирийского района с территории Турции.

«По оценкам наших коллег из гуманитарной миссии, 5 тыс. человек нашли убежище в ближайших деревнях. Еще около 1 тыс. отправились в Алеппо», –– сказал Дюжаррик.

20 января Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» против курдов, отрядов «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз» в районе сирийского города Африн.

По предварительным данным, в результате спецоперации Анкары погибли не менее 17 мирных жителей и двое турецких военнослужащих.

Россия в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности Сирии.

22 января в ООН сообщили о подготовке «полномасштабной гуманитарной операции», так как  60% жителей Африна нуждаются в помощи.

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