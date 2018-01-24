Прямой эфир
Сюжет:

Турция заявила об уничтожении 260 курдских боевиков в Сирии

0
Фото: Global Look Press/Xinhua
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турецкий генштаб заявил об уничтожении как минимум 260 членов курдских вооруженных формирований в ходе военной операции в сирийском Африне. Об этом пишет агентство Anadolu.

«В рамках операции 23 января при боестолкновении с членами террористических организаций один наш боевой товарищ погиб и один получил ранение. Вместе с тем всего за время проведения операции как минимум 260 террористов было уничтожено. Операция продолжается в плановом режиме», — говорится в заявлении штаба.

В субботу, 20 января, Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» против курдских отрядов «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз», которые признаны в стране террористическими. Отряды поддерживаются американскими властями. 

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что операция будет продолжаться, пока все формирования не будут уничтожены.

По данным СМИ, в результате турецкой спецоперации погибли не менее 17 мирных жителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин и Эрдоган обсудили спецоперацию в сирийском Африне
Кремль придерживается избранной линии в отношении операции в Африне

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017