Турция заявила об уничтожении 260 курдских боевиков в Сирии

Турецкий генштаб заявил об уничтожении как минимум 260 членов курдских вооруженных формирований в ходе военной операции в сирийском Африне. Об этом пишет агентство Anadolu.

«В рамках операции 23 января при боестолкновении с членами террористических организаций один наш боевой товарищ погиб и один получил ранение. Вместе с тем всего за время проведения операции как минимум 260 террористов было уничтожено. Операция продолжается в плановом режиме», — говорится в заявлении штаба.

В субботу, 20 января, Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» против курдских отрядов «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз», которые признаны в стране террористическими. Отряды поддерживаются американскими властями.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что операция будет продолжаться, пока все формирования не будут уничтожены.

По данным СМИ, в результате турецкой спецоперации погибли не менее 17 мирных жителей.