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Кремль придерживается избранной линии в отношении операции в Африне

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Фото: REUTERS/ Khalil Ashawi
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль придерживается своей точки зрения в отношении операции турецких военных сил в сирийском приграничном Африне. Так Песков ответил на вопрос журналистов, отметивших, что курды назвали предательством отношение РФ к действиям Турции в сирийском городе.

«Мне нечего добавить к тому, что я говорил вчера (22 января. — Ред.) по турецкой операции в Африне», — сказал пресс-секретарь президента.

Накануне Песков указал, что в Кремле внимательно наблюдают за операцией Турции в приграничном сирийском городе Африн. Москва контактирует как с руководством САР, так и с руководством Турции, в том числе и по этому вопросу, добавил он, отметив, что Россия считает основополагающим принципом целостность Сирии.

Ранее сообщалось, что военную операцию «Оливковая ветвь», начатую Турцией 20 января, осудили большинство международных организаций. В ООН заявили о подготовке «полномасштабной гуманитарной операции» в Африне. 

Накануне стало известно, что турецкий военнослужащий погиб в ходе столкновения с курдскими силами.

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