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ООН анонсировала масштабную гуманитарную операцию в Африне

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Фото: REUTERS/Osman Orsal
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ООН готовит «полномасштабную гуманитарную операцию» в районе сирийского города Африна, 60% жителей которого испытывают потребность в помощи. Об этом 22 января заявил официальный представитель генерального секретаря организации Стефан Дюжаррик, пишет ТАСС.

Гуманитарные партнеры ООН насчитывают в районе Африна, в котором турецкие военные ведут операцию против курдских формирований, более 324 тыс. жителей. По словам Дюжаррика, больше половины этих людей нуждаются в помощи.

«Столкновения и военные операции подвергают опасности этих мирных жителей. Многие из них уже были вынуждены покидать свои дома по меньшей мере один раз, около 60% населения нуждаются в гуманитарной помощи или зависят от нее», — подчеркнул представитель генсека ООН.

Стефан Дюжаррик отметил, что доступ в район Африна затруднен, и призвал участников конфликта к необходимости «защищать мирных жителей, гражданскую инфраструктуру и уважать международное право».

Операция турецкой армии «Оливковая ветвь» в сирийском Африне началась 20 января, после того как представитель пресс-службы возглавляемой США международной коалиции Томас Вил рассказал о старте формирования «сил безопасности границ» Сирии.

Наступление турецких войск в Африне, сопровождавшееся авиаударами, привело к гибели не менее 18 человек. Турецкая сторона утверждает, что все погибшие являлись террористами.

О том, что Евросоюз чрезвычайно обеспокоен операцией ВС Турции против курдов в районе Африна, 22 января заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

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