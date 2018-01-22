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Могерини заявила об обеспокоенности действиями Турции в Африне

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Фото: Global Look Press/Wiktor Dabkowski
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Евросоюз чрезвычайно обеспокоен операцией ВС Турции в районе Африна на северо-западе Сирии. Об этом 22 января заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, пишет ТАСС.

«Я чрезвычайно обеспокоена», — сказала Могерини на пресс-конференции в Брюсселе по итогам встречи министров иностранных дел ЕС.

Причиной беспокойства главы дипломатии и министров иностранных дел союза из-за действий Турции, по словам Могерини, стали предполагаемая гуманитарная катастрофа в регионе и вероятный срыв переговоров по мирному урегулированию сирийского конфликта.

«Мы обсудим это наряду с другими вещами с нашими турецкими партнерами, в частности с министром по европейским делам Челиком, который в ближайшие дни прибудет в Брюссель», — пообещала Могерини.

О начале операции «Оливковая ветвь» против курдских формирований в сирийском районе Африн Генштаб ВС Турции объявил 20 января. В этом регионе проживает порядка 1,5 млн сирийских курдов. 

Наступление турецких войск в Африне, сопровождавшееся авиаударами, привело к гибели не менее 18 человек. Турецкая сторона утверждает, что все погибшие являлись террористами.

22 января президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о продолжении операции в Африне. 

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