Турецкие ВВС уничтожили 45 объектов курдов в Африне

Турецкая авиация разбомбила 45 объектов курдов из «Сил народной самообороны» (СНС) в пограничном сирийском районе Африн, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление генштаба страны.

Авиаудар наносили 32 самолета, которе благополучно вернулись на свои базы.

Среди уничтоженных объектов — огневые позиции, убежища и склады с оружием. Кроме того, жертвами удара турецких ВВС стали 11 беженцев.

Сирийские власти осудили действия Анкары.

20 января Турция объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» по борьбе с курдскими формированиями в Африне. Поводом для ее начала стало решение США о создании «отрядов безопасности» из курдов на сирийско-турецкой границе.

21 января началась наземная фаза операции из района Гюльбаба провинции Килис.