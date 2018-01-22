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Турция заранее предупредила США об операции против курдов

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Фото: TASS/Zuma/Dominique Pineiro
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Министр обороны США Джеймс Мэттис рассказал, что Турция заранее предупредила США о бомбардировках курдов из коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС).

«Сейчас мы работаем над тем, как действовать дальше. Мы с этим разберемся», — сказал глава Пентагона.

Ранее представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт призвала Анкару к сдержанности при операции в Сирии.

Напомним, 20 января Анкара объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» по борьбе с курдскими формированиями в сирийском Африне. 21 января началась наземная фаза операции. 

Поводом для операции стало решение Соединенных Штатов создать «отряды безопасности», состоящие из курдов, на сирийско-турецкой границе.

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