Турция заранее предупредила США об операции против курдов
Министр обороны США Джеймс Мэттис рассказал, что Турция заранее предупредила США о бомбардировках курдов из коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС).
«Сейчас мы работаем над тем, как действовать дальше. Мы с этим разберемся», — сказал глава Пентагона.
Ранее представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт призвала Анкару к сдержанности при операции в Сирии.
Напомним, 20 января Анкара объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» по борьбе с курдскими формированиями в сирийском Африне. 21 января началась наземная фаза операции.
Поводом для операции стало решение Соединенных Штатов создать «отряды безопасности», состоящие из курдов, на сирийско-турецкой границе.