Франция назвала дату экстренного заседания ООН по ситуации в Сирии

Заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии состоится в понедельник, 22 января. Об этом сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан.

«Совет Безопасности ООН проведет завтра консультации по ситуации в Сирии. Франция намерена указать на необходимость доставки гуманитарной помощи», — написал он на своей странице в Twitter.

Как сообщал портал iz.ru, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее заявил, что намерение Франции созвать заседание Совбеза из-за операции Анкары в Африне говорит о близости страны к террористам.

Анкара начала военную операцию «Оливковая ветвь» в сирийском приграничном районе Африн 20 января. В этот день турецкая авиация нанесла по территории района более ста ударов. В воскресенье стартовал наземный этап операции.

Решение о проведении операции в Африне было принято турецкими властями после того, как представитель возглавляемой США международной коалиции заявил о создании в Сирии «сил безопасности границы».

Подробная информация о событиях, связанных с операцией «Оливковая ветвь», доступна в сюжете портала iz.ru.