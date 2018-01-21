Турция указала Франции на ее близость к террористам

Намерение Франции созвать экстренное заседание Совбеза ООН из-за военной операции Анкары в сирийском Африне говорит о близости страны к террористам.

Об этом заявил в воскресенье глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу. Он подчеркнул, что Турция не считает правомерным вынос темы операции «Оливковая ветвь» на обсуждение Совбеза.

«Если Франция или другая страна вынесет эту тему на обсуждение Совбеза ООН, она окажется в положении страны, которая стоит рядом с террористами», — приводит телеканал NTV слова Чавушоглу.

Как сообщал портал iz.ru, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан ранее написал на своей странице в Twitter, что Париж просит созвать экстренное заседание СБ ООН из-за операции в Африне.

Операция стартовала 20 января в 17:00. Тогда турецкая авиация начала наносить удары по территории Африна. В воскресенье ВС Турции приступили к наземному этапу операции.

Решение о проведении операции в Африне было принято турецкими властями после того, как представитель возглавляемой США международной коалиции заявил о создании в Сирии «сил безопасности границы».

Подробная информация о событиях, связанных с операцией «Оливковая ветвь», доступна в сюжете портала iz.ru.