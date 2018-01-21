Турция пообещала уничтожать союзников курдов

Те, кто будет оказывать военную поддержку сирийским курдам в Африне, станут целью ВС Турции. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Бинали Йылдырым.

«Любая поддержка, оказываемая террористам, будет являться нашей целью», — приводит слова министра телеканал НТВ.

Турция объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» в сирийском Африне в субботу, 20 января. Поводом для вмешательства стало решение США о создании отрядов безопасности на сирийско-турецкой границе.

В Анкаре пообещали, что новая армия будет уничтожена еще до своего формирования.

В свою очередь сирийские власти осудили действия Турции, подчеркнув, что Африн является неотъемлемой частью страны.