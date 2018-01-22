Кремль пристально следит за операцией Турции в сирийском Африне

В Кремле внимательно наблюдают за операцией Турции в приграничном сирийском городе Африн. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, Москва находится в контакте как с руководством САР, так и с руководством Турции, в том числе и по этому вопросу. «По-прежнему основополагающим считаем принцип сохранения территориальной целостности Сирии», — подчеркнул Песков. Он добавил также, что Россия внимательно наблюдает и за гуманитарными аспектами, связанными с происходящим в настоящее время в районе Африна.

Обсуждение вопросов, связанных с подготовкой Конгресса национального диалога Сирии, который должен состояться в Сочи, продолжается, отметил Песков, уточнив, что не готов пока сказать, осложняет ли операция в Африне подготовку встречи.

Напомним, в минувшую субботу Турция объявила о начале операции против формирований курдов в Африне под названием «Оливковая ветвь». В генштабе страны заявили, что бомбят только объекты террористов. При этом курды же подчеркнули, что готовы обороняться.

Турция заранее предупредила Соединенные Штаты о бомбардировках курдов из коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), сообщил американский министр обороны Джеймс Мэттис.

Официальный Дамаск решительно осудил турецкую военную операцию.

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал ранее, что со стороны Москвы прозвучал призыв к сдержанности и уважению суверенитета САР, напоминает НСН.

Также глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что США пытаются убедить сирийских курдов не вести диалог с Дамаском и поощряют сепаратистские настроения среди них.