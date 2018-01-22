Прямой эфир

Кремль пристально следит за операцией Турции в сирийском Африне

0
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Кремле внимательно наблюдают за операцией Турции в приграничном сирийском городе Африн. Об этом в понедельник заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, Москва находится в контакте как с руководством САР, так и с руководством Турции, в том числе и по этому вопросу. «По-прежнему основополагающим считаем принцип сохранения территориальной целостности Сирии», — подчеркнул Песков. Он добавил также, что Россия внимательно наблюдает и за гуманитарными аспектами, связанными с происходящим в настоящее время в районе Африна.

Обсуждение вопросов, связанных с подготовкой Конгресса национального диалога Сирии, который должен состояться в Сочи, продолжается, отметил Песков, уточнив, что не готов пока сказать, осложняет ли операция в Африне подготовку встречи.

Напомним, в минувшую субботу Турция объявила о начале операции против формирований курдов в Африне под названием «Оливковая ветвь». В генштабе страны заявили, что бомбят только объекты террористов. При этом курды же подчеркнули, что готовы обороняться.

Турция заранее предупредила Соединенные Штаты о бомбардировках курдов из коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС), сообщил американский министр обороны Джеймс Мэттис.

Официальный Дамаск решительно осудил турецкую военную операцию.

Министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал ранее, что со стороны Москвы прозвучал призыв к сдержанности и уважению суверенитета САР, напоминает НСН.

Также глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что США пытаются убедить сирийских курдов не вести диалог с Дамаском и поощряют сепаратистские настроения среди них.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Турция заранее предупредила США об операции против курдов
Лавров рассказал о попытках США убедить курдов не вести переговоры с Дамаском

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017