Вооруженные столкновения между ВС Турции и курдами начались в городе Аазаз

Столкновения между вооруженными силами Турции и курдами начались в сирийском городе Аазаз.

Информацию об этом распространил в понедельник, 22 января, телеканал «Аль-Маядин».

Город Аазаз, где идут бои, находится примерно в 20 км к востоку от города Африн, сообщает ТАСС.

20 января Турция начала операцию «Оливковая ветвь» против курдских формирований из отрядов «Сил народной самообороны».

Стамбул считает, что организация курдов угрожает безопасности страны, поскольку сотрудничает с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана.

19 января официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт заявила, что Турции следует воздержаться от проведения военной операции в сирийском Африне.