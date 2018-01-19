Госдеп советует Турции воздержаться от военной операции в сирийском Африне

Турции следует воздержаться от проведения военной операции в сирийском Африне. Об этом сообщила официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт.

«Мы призываем Турцию не предпринимать каких-либо шагов такого рода», — приводит слова Науэрт ТАСС.

Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил начать военную операцию в районе Африна в том случае, если США решат создать на границе Сирии и Турции пограничную службу безопасности из числа курдских бойцов. По мнению Эрдогана, находящаяся на территории Сирии курдская группа является частью сепаратистского движения, действующего внутри Турции.

В ответ на заявление турецкого лидера Дамаск пообещал сбивать турецкие истребители в небе над Сирией.