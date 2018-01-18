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Дамаск отреагировал на боевую готовность Турции у границ Сирии

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Фото: REUTERS/Osman Orsal
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Начало боевых действий Турции в сирийском Африне будут восприняты Дамаском как акт агрессии против суверенитета страны. Об этом в четверг заявил замминистра иностранных дел САР Фейсал Микдад.

Ранее агентство Anadolu сообщило, что генштаб Турции дал распоряжение привести войска на границе с Сирией в состояние повышенной боевой готовности для возможной операции в Африне. О планируемом начале боевых действий в районе против вооруженных формирований сирийских курдов YPG заявил и вице-премьер Турции Бекир Боздаг. 

«Мы предупреждаем руководство Турции — если оно начнет военные действия в регионе Африн, это будет воспринято как акт агрессии турецкой армии в отношении суверенитета территории Сирии», — прокомментировал ситуацию Микдад. 

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