Дамаск отреагировал на боевую готовность Турции у границ Сирии

Начало боевых действий Турции в сирийском Африне будут восприняты Дамаском как акт агрессии против суверенитета страны. Об этом в четверг заявил замминистра иностранных дел САР Фейсал Микдад.

Ранее агентство Anadolu сообщило, что генштаб Турции дал распоряжение привести войска на границе с Сирией в состояние повышенной боевой готовности для возможной операции в Африне. О планируемом начале боевых действий в районе против вооруженных формирований сирийских курдов YPG заявил и вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

«Мы предупреждаем руководство Турции — если оно начнет военные действия в регионе Африн, это будет воспринято как акт агрессии турецкой армии в отношении суверенитета территории Сирии», — прокомментировал ситуацию Микдад.