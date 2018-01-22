Эрдоган заявил о продолжении операции в Африне

Турция не отступится от операции в Африне. Договоренности с Москвой относительно операции «Оливковая ветвь» против ополчения курдов в сирийском городе Африн у Анкары есть. Об этом в понедельник заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, пишет турецкая газета Yeni Safak.

«Турция не отступится от операции в Африне, и у нее есть соглашение с Россией», — заявил Эрдоган.

По словам турецкого лидера, первый удар по тем, кто хотел сформировать террористическую зону вдоль границ, армия страны нанесла во время операции «Щит Евфрата», передает BFM.RU.

«США поставили 5 тыс. партий военного снаряжения в этот регион. Оно было распределено между террористическими организациями», — заявил президент Турции.

Турция действует для обеспечения безопасности и единства Сирии и не покушается на территориальную целостность других государств, заверил Эрдоган, добавив, что сирийцы смогут вернуться в свои дома после того, как турецкая армия установит контроль над Африном. Эрдоган подчеркнул также, что операция направлена против террористических организаций, а не против курдов в этом районе.

Напомним, операция Турции «Оливковая ветвь» против курдского ополчения в сирийском районе Африн началась в минувшую субботу с артобстрела и авианалетов. В наземную фазу с применением танков и другой бронетехники она перешла в воскресенье.

В понедельник войска Турции начали наступление на позиции курдов с нового направления — из расположенного на северо-западе Сирии города Аазаза, который был взят под контроль турецкими военными в ходе предыдущей операции «Щит Евфрата». В наступлении также принимает участие оппозиционная «Свободная сирийская армия».

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон обеспокоен боевыми действиями Турции на севере Сирии.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник, что в Кремле внимательно наблюдают за операцией Турции в приграничном сирийском городе Африн.