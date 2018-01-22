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США обеспокоены военными действиями Турции против курдов в Сирии

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Фото: REUTERS/Osman Orsal
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Вашингтон обеспокоен боевыми действиями Турции на севере Сирии против курдских подразделений. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

При этом для описания военной операции Анкары в сирийском районе Африн глава Госдепартамента предпочел использовать выражение «турецкий инцидент».

«Мы обеспокоены турецким инцидентом в северной Сирии. Мы призываем Турцию и курдов к сдержанности с тем, чтобы минимизировать число жертв среди гражданского населения», –– говорится в обращении Тиллерсона, опубликованном на сайте Госдепа.

Также госсекретарь отметил, что Вашингтон «признает право Турции на защиту от террористов «Исламского государства» (ИГ, запрещено в РФ).

20 января Турция начала военную операцию против отрядов «Сил народной самообороны» и партии «Демократический союз» в сирийском Африне, которых поддерживают США. Во многом причиной военных действий стало заявление Вашингтона о создании отрядов безопасности на границе Сирии и Турции.

По предварительным данным, в результате спецоперации Анкары погибли не менее 17 мирных жителей.

В понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что США пытаются убедить сирийских курдов не вести диалог с Дамаском и поощряют сепаратистские настроения среди них. Помимо этого, Вашингтон поставляет оружие курдским подразделениям.

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