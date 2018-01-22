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Кремль оценил операцию Турции в сирийском Африне

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Фото: REUTERS/Depo Photos/Baris Kadirhan
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Россия внимательно наблюдает за ходом турецкой операции в пограничном сирийском районе Африн, заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

«Мы самым внимательным образом наблюдаем за ходом операции. Российские представители находятся в контакте как с сирийским, так и с турецким руководством. Основополагающим считаем принцип территориальной целостности Сирии. Особое внимание уделяем гуманитарным аспектам, которые связаны с происходящим сейчас вокруг Африна», — сказал он.

В ответ на вопрос о том, была ли военная операция согласована с Москвой, Песков сказал, что ему «нечего добавить» к сказанному.

Пресс-секретарь также добавил, что продолжается обсуждение вопросов, связанных с подготовкой Конгресса национального диалога Сирии, который должен пройти в Сочи. Вместе с тем Песков заявил, что пока не готов сказать, осложняет ли подготовку встречи операция в Африне.

20 января Турция объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» по борьбе с курдами в Африне. Поводом для ее начала стало решение США сформировать «отряды безопасности» из курдов на сирийско-турецкой границе.

21 января ВВС Турции уничтожили 45 целей курдских формирований в Африне. Среди ликвидированных объектов — огневые позиции, убежища и склады с оружием.

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