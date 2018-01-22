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Турецкий военный погиб в ходе операции в Африне

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Фото: REUTERS/Osman Orsal
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Турецкий военнослужащий погиб в ходе операции в сирийском Африне. Об этом в понедельник, 22 января, передает генштаб вооруженных сил Турции.

Сообщается, что военнослужащий скончался в приграничном районе турецкой провинции Килис при столкновении с курдскими ополченцами.

Портал iz.ru писал о том, что «Оливковая ветвь» в сирийском Африне началась 20 января. Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым 21 января объявил о старте наземной операции. Решение о ее проведении было принято турецкими властями после того, как представитель возглавляемой США международной коалиции заявил о создании в Сирии «сил безопасности границы».

Операцию «Оливковая ветвь» осудили большинство международных организаций. В ООН заявили о подготовке «полномасштабной гуманитарной операции» в Африне.

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