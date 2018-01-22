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Эрдоган обозначил сроки завершения операции в сирийском Африне

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Фото: REUTERS/ Yasin Bulbul/Presidential Palace
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Турецкие военные уйдут из Сирии, как только цели операции в пограничном сирийском районе Африне будут достигнуты, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Так он прокомментировал заявление Госдепа США от 21 января, в котором Анкару призвали «проявлять сдержанность» в ходе военных операций на территории Сирии.

«США нам говорит, чтобы сроки были ограниченными. Я спрашиваю: а в Афганистане, в Ираке ваши сроки закончились? Вы все еще там находитесь. Это не высчитывается математически. Как только наша работа там закончится, цели будут достигнуты, операция закончится и мы уйдем. Мы не заримся на чужие земли», — приводит его слова «РИА Новости».

Президент подчеркнул, что Турция борется не против курдов, а против террористических провокаций с севера Сирии, которые продолжаются в течение нескольких лет.

 «Это не останется без ответа, и они высокую плату заплатят, мы настроены решительно. Ни шагу назад от Африна. Мы об этом с нашими российскими друзьями говорили и с другими силами коалиции», — заключил Эрдоган.

20 января Анкара начала военную операцию «Оливковая ветвь» по борьбе с курдскими формированиями в Африне. Поводом для ее начала стало решение США сформировать из курдов «отряды безопасности» на сирийско-турецкой границе.

21 января турецкая авиация разбомбила 45 объектов курдов в Африне. Среди уничтоженных целей — склады с оружием, убежища и огневые позиции.

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