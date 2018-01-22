Анкара ждет отказа Вашингтона от сотрудничества с курдами

Анкара готова начать сотрудничать с Вашингтоном в Сирии при условии, если США прекратят поставки вооружения курдам в Сирии.

С таким заявлением выступил вице-премьер Турции Бекир Боздаг.

«Сотрудничество возможно, если США прекратят поддерживать СДС и вернут всё переданное им ранее вооружение», — цитирует сообщение ТАСС.

Операция в сирийском Африне началась 20 января, после того как представитель пресс-службы возглавляемой США международной коалиции рассказал о старте формирования «сил безопасности границ» Сирии. Президент Турции назвал ошибкой сотрудничество Вашингтона с сирийскими курдами из оппозиционной партии «Демократический союз» и отрядов «Сил народной самообороны».

21 января Соединенные Штаты заявили, что продолжат оказывать поддержку курдской коалиции СДС для борьбы с террористической группировкой ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ).