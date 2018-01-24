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США подтвердили получение приглашения на конгресс по Сирии в Сочи

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Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
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Власти США получили приглашение на конгресс сирийского национального диалога в Сочи 30 января. Об этом информирует пресс-атташе посольства Соединенных Штатов в России Мария Олсон.

«Вашингтон получил приглашение. В данный момент у нас дополнительной информации относительно участия нет», — приводит ее комментарий «РИА Новости».

Конгресс сирийского нацдиалога пройдет в Сочи 29–30 января. Приглашения на мероприятие были отправлены представителям ООН, а также наблюдателям от Великобритании, Китая, США, Франции, Египта Иордании, Ирака, Казахстана, Ливана и Саудовской Аравии. Ожидается, что в форуме примут участие более 1,5 тыс. представителей сирийского общества.

22 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что  процесс урегулирования сирийского кризиса необходимо отгородить от неконструктивного влияния внешних игроков.

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