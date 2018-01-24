США медлят с ответом по участию в конгрессе нацдиалога Сирии

Вашингтон пока не решил по поводу участия в Конгрессе сирийского национального диалога, сообщила пресс-секретарь посольства США в РФ Мария Олсон.

«В Вашингтоне получили приглашение. На данный момент мы не располагаем информацией о решении по этому вопросу», — приводит слова дипломата ТАСС.

Конгресс пройдет в Сочи 29–30 января. Предположительно в нем примут участие более 1,5 тыс. представителей сирийского общества — представители властей, оппозиции, а также международные наблюдатели из разных стран, прежде всего ОНН.

Пока в необходимости участвовать в переговорах сомневаются курды.