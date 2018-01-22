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Лавров заявил о необходимости избавить процесс по Сирии от негативного влияния

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Фото: пресс-служба МИД России/flickr.com
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Москва уверена, что в интересах сирийского народа, процесс урегулирования ситуации в Сирии необходимо избавить от неконструктивного влияния внешних игроков. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Мы хотим в очередной раз помочь в продвижении к этой цели, созывая Конгресс сирийского национального диалога в Сочи, который состоится 29–30 января в нашей южной столице, и рассчитываем, что все, кто имеет какое-то влияние на различные группы оппозиции, помогут обеспечить по-настоящему инклюзивный характер межсирийского диалога», — сказал Лавров на встрече с главой делегации сирийской комиссии Насером аль-Харири.

Лавров отметил, что в конгрессе примут участие все, кто может повлиять на урегулирование ситуации.

«Мы старались сформировать список приглашенных на сочинский конгресс таким образом, чтобы эта цель — цель собрать под одной крышей всех представителей сирийского общества, как правительства, так и оппозиции, — была достигнута», — сказал министр.

Конгресс сирийского нацдиалога состоится 29–30 января в Сочи. Ожидается, что в форуме примут участие более 1,5 тыс. представителей сирийского общества.

22 января Сергей Лавров рассказал о попытках США убедить курдов не вести переговоры с Дамаском.

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