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Курды приглашены на Конгресс сирийского национального диалога в Сочи

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Фото: ТАСС/Richard Drew
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Представители курдов включены в список приглашенных на Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Йемена Абдельмаликом аль-Махляфи.

Российский дипломат отметил, что роль курдов должна быть обеспечена в дальнейшем политическом процессе». На общей платформе «все сирийские этнические конфессиональные политические силы призывают уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии», сказал Лавров. Глава МИД РФ добавил, что США поощряли сепаратистские настроения среди курдов и «всячески отваживают курдов от диалога с Дамаском», сообщает ТАСС.

Портал iz.ru сообщил, что Дмитрий Песков прокомментировал возможность участия Владимира Путина в конгрессе по Сирии.

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