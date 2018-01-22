Курды приглашены на Конгресс сирийского национального диалога в Сочи

Представители курдов включены в список приглашенных на Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров после переговоров с главой МИД Йемена Абдельмаликом аль-Махляфи.

Российский дипломат отметил, что роль курдов должна быть обеспечена в дальнейшем политическом процессе». На общей платформе «все сирийские этнические конфессиональные политические силы призывают уважать суверенитет и территориальную целостность Сирии», сказал Лавров. Глава МИД РФ добавил, что США поощряли сепаратистские настроения среди курдов и «всячески отваживают курдов от диалога с Дамаском», сообщает ТАСС.

Портал iz.ru сообщил, что Дмитрий Песков прокомментировал возможность участия Владимира Путина в конгрессе по Сирии.