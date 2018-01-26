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Путин не планирует ехать на Конгресс нацдиалога Сирии в Сочи

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, будет ли присутствовать Владимир Путин на переговорах по Сирии в Сочи.

«Пока таких планов нет. Там на ином уровне ведется работа», –– сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что гораздо важнее результаты, которые будут достигнуты на этих переговорах.

«Результаты нам всем придется оценить по итогам этого конгресса», –– отметил пресс-секретарь президента.

Конгресс нацдиалога Сирии пройдет в Сочи с 29 по 30 января. В нем примут участие порядка 1,6 тыс. представителей сирийского общества. В качестве наблюдателей прибудут представители ООН, региональные и международные партнеры. Переговоры направлены на мирное урегулирование конфликта в Сирии. Одной из главных задач обозначено создание комиссии по разработке Конституции Сирии.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что конгресс в Сочи соберет всех представителей сирийского общества.

«Мы старались сформировать список приглашенных на сочинский конгресс таким образом, чтобы собрать под одной крышей всех представителей сирийского общества, как правительства, так и оппозиции», — сказал министр.

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