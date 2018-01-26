Песков отметил совпадение позиций Путина и Трампа по сотрудничеству

Заявленное президентом США Дональдом Трампом желание сотрудничать с Россией полностью соотносится с позицией президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Так пресс-секретарь прокомментировал недавнее заявление американского лидера на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«Это полностью корреспондируется с позицией, которую неоднократно обозначивал президент Владимир Путин», — подчеркнул Дмитрий Песков.

Всемирный экономический форум (ВЭФ) проходит в швейцарский Давосе с 23 по 26 января.