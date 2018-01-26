Трамп заявил о готовности к диалогу с Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что настроен на выстраивание диалога с Россией.

«Мы надеемся на это», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос ТАСС.

Сейчас Трамп находится на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе, который проходит с 23 по 26 января. Он стал первым американским лидером за последние 18 лет, посетившим это мероприятие.

По словам хозяина Белого дома, он приехал в Давос с посланием мира и процветания.

Однако 24 января вице-премьер РФ Аркадий Дворкович рассказал, что на ВЭФе американцы пытаются «спрятаться» от российской делегации. Он хотел встретится с партнерами США, чтобы обсудить энергетические вопросы, но те старательно избегали обсуждения.