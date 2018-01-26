Трамп публично извинился за ретвит антимусульманского видео

Президент США Дональд Трамп выступил с публичными извинениями за репост в своем аккаунте в Twitter записи британской радикальной организации Britain First с неверифицированными кадрами нападений, совершенных мусульманами. Такое заявление американский лидер сделал в интервью британскому телеканалу ITV.

«Если вы говорите мне, что они ужасные люди, ужасные расисты, я обязательно принесу извинения, если вы хотите, чтобы я это сделал», — пояснил президент США, отметив, что он не хочет создавать трудности для Великобритании.

Политик признался, что был не в курсе деятельности этой организации, когда делал ретвит, и сейчас практически ничего о ней не знает. Он отметил, что таким образом просто хотел подчеркнуть необходимость борьбы с терроризмом.

«Зачастую я оказываюсь наименьшим расистом из всех, кого вообще можно встретить. Я абсолютно точно не собирался никого поддерживать [делая ретвит]», — заявил Дональд Трамп.

В ноябре 2017 года президент США разместил в своем аккаунте в Twitter ссылку на запись заместителя лидера организации Britain First Джейда Франсена с видео, содержащим кадры организованных мусульманами нападений. В частности, на одном из них видно, как мигранты уничтожают статуи Девы Марии.

На публикацию отреагировала канцелярия премьер-министра Великобритании Терезы Мэй, выразив осуждение действий Дональда Трампа. В ответ американский лидер призвал Лондон больше внимания уделять проблеме исламского терроризма внутри своей страны. При этом пресс-секретарь политика Сара Сандерс объяснила ретвит заботой президента о безопасности американских границ.