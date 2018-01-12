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В ООН назвали расизмом высказывания Трампа о «странах — грязных дырах»

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Управление Верховного комиссара ООН по правам человека считает шокирующими предполагаемые высказывания президента США Дональда Трампа о «странах — грязных дырах» и расценивает их как проявление расизма. Об этом 12 января заявил на брифинге официальный представитель УВКПЧ ООН Руперт Колвилл.

«Если [они] подтвердятся, эти комментарии из уст президента США являются шокирующими и позорными. Нет иного слова, чтобы описать это, кроме как «расизм». Нельзя называть целые страны и континенты «грязными дырами», чье население не белое, и поэтому нежелательно», — сказал Колвилл.

Представитель УВКПЧ ООН добавил, что это и другие высказывания Трампа в отношении мусульман и мексиканцев, а также его нежелание четко осудить антисемитские и расистские действия в Шарлотсвилле «противоречит международным ценностям, которые мир пытается установить с момента окончания Второй мировой войны и холокоста».

«Это не вопрос о вульгарности языка, это открывает дверь на самую ужасную сторону человечества, которая признает и потворствует расизму и ксенофобии, которые потенциально могут разрушать жизни многих людей. Возможно, это единственное самое разрушительное и опасное последствие такого рода комментариев, сделанных крупной политической фигурой», — цитирует представителя УВКПЧ ООН «РИА Новости».

12 января власти Гаити вызвали представителя США для объяснения высказывания президента США Дональда Трампа. Посол Гаити в США Поль Альтидор заявил, что эти высказывания основаны на клише и стереотипах, и предположил, что президент США плохо образован.

Ранее 12 января американские СМИ сообщили, что на встрече с конгрессменами по проблеме иммиграции президент США Дональд Трамп назвал грязными дырами (в оригинале shithole countries. — Ред.) ряд государств, из которых в страну прибывают мигранты, в частности, Гаити, Сальвадора или стран Африки. Он отметил, что США должны стремиться к тому, чтобы в страну приезжали люди из таких стран, как Норвегия.

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