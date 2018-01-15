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Трамп отрицает обвинения в расизме

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает себя расистом, и в очередной раз подчеркнул, что не употреблял оскорбительных выражений в отношении стран третьего мира. Об этом пишет «РИА Новости».

«Нет, я не расист. Я наименее расистский человек, у которого вы брали интервью», — сообщил американский лидер журналистам. Он также заявил, что не использовал грубых оценок во время разговора с сенаторами в Белом доме.

12 января сенатор-демократ Дик Дурбин сообщил, что в ходе встречи с конгрессменами Дональд Трамп заявил, что не понимает, почему кто-то хочет, чтобы в США приезжали люди из стран Африки, Гаити и Сальвадора. Американский лидер также назвал эти государства «грязными дырами».

Позже президент США признал, что он сделал резкое высказывание, но оно не было настолько оскорбительным, а сенаторы Том Коттон и Дэвид Пердью заявили, что не слышали таких слов от главы государства. Вместе с тем объяснений от Дональда Трампа потребовали власти Гаити и стран Африки.

Ранее портал iz.ru писал, что над входом в отель Trump International Hotel, принадлежащий американскому лидеру, спроецировали надпись «грязная дыра».

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