Слово «гадюшник» спроецировали над входом в отель Трампа

Огромная световая проекция слова «гадюшник» (shithole, вариант перевода — «вонючая дыра») появилась над входом в отель Trump International Hotel в воскресенье, 14 января.

Помимо данного слова, на отеле также разместили проекцию со словами: «Президент отвлекает нас от политики, которая наносит вред США».

Видеозапись проекции выложил основатель Bell Visuals Робин Бэлл, который уже проецировал на отель фразы с критикой американского лидера. На этот раз перформанс стал ответом на недавнее заявление Трампа, который, говоря о мигрантах, удивился, что «кто-то хочет, чтобы все эти люди из грязных дыр (в оригинале shithole countries. — Ред.) приезжали сюда».

Трамп объяснил свои слова тем, что хочет, чтобы в страну приезжали лишь те люди, которые помогают «делать Америку великой».