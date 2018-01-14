Трамп рассказал, каких мигрантов он рад видеть в США

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 14 января, сообщил, что хочет, чтобы в страну приезжали лишь те люди, которые помогают «делать Америку великой». Об этом он написал в Twitter.

«Я, как президент, хочу, чтобы в страну приезжали люди, которые собираются помочь стране стать сильной и великой, люди, которые приезжают «по заслугам», — написал американский лидер.

I, as President, want people coming into our Country who are going to help us become strong and great again, people coming in through a system based on MERIT. No more Lotteries! #AMERICA FIRST — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2018

Также он отметил, что в США «больше не будет никаких лотерей».

Ранее американский лидер неоднократно заявлял, что по лотерее Green Card в Америку приезжают «не самые лучшие люди».

А 12 января стало известно, что Трамп в ходе обсуждения с конгрессменами программы соглашения о мигрантах из Гаити, Сальвадора и стран Африки заявил, что не понимает «почему кто-то хочет, чтобы все эти люди из грязных дыр (в оригинале shithole countries. — Ред.) приезжали сюда».