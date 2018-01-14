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Трамп рассказал, каких мигрантов он рад видеть в США

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 14 января, сообщил, что хочет, чтобы в страну приезжали лишь те люди, которые помогают «делать Америку великой». Об этом он написал в Twitter.

«Я, как президент, хочу, чтобы в страну приезжали люди, которые собираются помочь стране стать сильной и великой, люди, которые приезжают «по заслугам», — написал американский лидер. 

Также он отметил, что в США «больше не будет никаких лотерей».

Ранее американский лидер неоднократно заявлял, что по лотерее Green Card в Америку приезжают «не самые лучшие люди».

А 12 января стало известно, что Трамп в ходе обсуждения с конгрессменами программы соглашения о мигрантах из Гаити, Сальвадора и стран Африки заявил, что не понимает «почему кто-то хочет, чтобы все эти люди из грязных дыр (в оригинале shithole countries. — Ред.) приезжали сюда».

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