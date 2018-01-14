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Иран заявил о провале попыток Трампа сорвать ядерную сделку

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Все попытки президента США Дональда Трампа сорвать договоренности по ядерному соглашению с Ираном не увенчались успехом. С таким заявлением выступил иранский президент Хасан Роухани.

«Господин Трамп предпринимал все усилия в течение года, еще до своего избрания, во время избирательной компании, для того чтобы подорвать ядерную сделку с Ираном. Однако у него ничего не получилось», –– цитирует ТАСС главу государства.

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Он подчеркнул, что неудача Трампа свидетельствует об успешности международных договоренностей.

«Это означает, что право взяло верх над диктатурой. Американцы не смогли навязать свою волю, <...> пренебречь общественным мнением», –– добавил иранский лидер.

12 января президент США продлил заморозку санкций против Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и заявил, что делает это в последний раз и, если Евросоюз не «исправит» сделку с Ираном, США выйдут из соглашения.

Ранее Трамп также неоднократно заявлял, что договор с Ираном не отвечает интересам США, назвал Иран главным спонсором терроризма и заявил о намерении ввести новые жесткие санкции против Тегерана.

13 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва крайне негативно оценивает заявления президента США о судьбе СВПД и обеспокоена тем, что Вашингтон все чаще прибегает к шантажу и давлению.

В свою очередь МИД Ирана отметил, что страна «ответит соответствующим образом на враждебные действия США».

Договор СВПД был подписан 14 июля 2014 года. Он предусматривает урегулирование многолетней проблемы иранского атома и снимает с Тегерана введенные ранее санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

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