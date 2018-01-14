Иран заявил о провале попыток Трампа сорвать ядерную сделку

Все попытки президента США Дональда Трампа сорвать договоренности по ядерному соглашению с Ираном не увенчались успехом. С таким заявлением выступил иранский президент Хасан Роухани.

«Господин Трамп предпринимал все усилия в течение года, еще до своего избрания, во время избирательной компании, для того чтобы подорвать ядерную сделку с Ираном. Однако у него ничего не получилось», –– цитирует ТАСС главу государства.

Он подчеркнул, что неудача Трампа свидетельствует об успешности международных договоренностей.

«Это означает, что право взяло верх над диктатурой. Американцы не смогли навязать свою волю, <...> пренебречь общественным мнением», –– добавил иранский лидер.

12 января президент США продлил заморозку санкций против Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и заявил, что делает это в последний раз и, если Евросоюз не «исправит» сделку с Ираном, США выйдут из соглашения.

Ранее Трамп также неоднократно заявлял, что договор с Ираном не отвечает интересам США, назвал Иран главным спонсором терроризма и заявил о намерении ввести новые жесткие санкции против Тегерана.

13 января замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва крайне негативно оценивает заявления президента США о судьбе СВПД и обеспокоена тем, что Вашингтон все чаще прибегает к шантажу и давлению.

В свою очередь МИД Ирана отметил, что страна «ответит соответствующим образом на враждебные действия США».

Договор СВПД был подписан 14 июля 2014 года. Он предусматривает урегулирование многолетней проблемы иранского атома и снимает с Тегерана введенные ранее санкции СБ ООН, США и Евросоюза.