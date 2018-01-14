Врачи США предложили проверить психическое здоровье Трампа

Более 70 врачей в США обратились с письмом к главному врачу Белого дома Ронни Джексону и попросили проверить психическое здоровье президента США Дональда Трампа, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

В письме утверждается, что периодические психические обследования необходимы для всех пациентов старше 66 лет. Президенту США в 2018 году исполнится 72 года.

Американские специалисты в области медицины, в частности, просят провести стандартные тесты на выявление слабоумия, а также провести неврологический осмотр Трампа.

«Без проведения соответствующего осмотра у американцев не будет достаточно необходимой им информации о здоровье и самочувствии президента», — говорится в сообщении.

Ранее Ронни Джексон провел медосмотр президента США Дональда Трампа. По его итогам он заявил, что у президента США отличное здоровье.