Трамп назвал автора книги о себе «психически ненормальным»

Президент США Дональд Трамп считает «психически ненормальным» журналиста Майкла Вулфа, который написал скандальную книгу «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа».

«Сообщается так много фальшивых новостей. Они (СМИ. — Ред.) даже не пытаются сделать всё правильно или исправить, когда ошибаются. Они пропагандируют фиктивную книгу психически ненормального автора, который сознательно пишет ложную информацию», — написал он в своем Twitter.

Президент уверен, что ведущие СМИ просто сошли с ума из-за того, что республиканцы победили на выборах.

В книге о Трампе содержится множество компрометирующих сведений о нем и членах его семьи. Ее автор утверждает, президент якобы совершенно не умеет воспринимать информацию и не обладает достаточным интеллектом для того, чтобы исполнять свои обязанности в качестве главы государства.

Тем временем «Огонь и ярость» буквально сметают с прилавков книжных магазинов США. В первые два дня было продано свыше 29 тыс. экземпляров в твердой обложке, 250 тыс. электронных книг и 100 тыс. аудиокопий (27,99).