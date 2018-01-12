Автор скандальной книги о Трампе может заработать на ней $7,4 млн

Американский журналист Майкл Вулф уже получил более $1 млн на продажах своей скандальной книги «Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа» и может довести этот показатель до $7,4 млн в случае сохранения высокого читательского спроса, сообщает Bloomberg.

В качестве аргумента агентство приводит данные фирмы NPD BookScan, которая отслеживает продажи 85% американских книжных магазинов. Так, в первые два дня после релиза книги в США ее буквально сметали с прилавков: было продано свыше 29 тыс. экземпляров в твердой обложке по цене $30 за копию. Также было приобретено 250 тыс. электронных книг ($14,99) и 100 тыс. аудиокопий (27,99).

Авторы произведений в США обычно получают аванс в $500 тыс. и 15% доходов от продаж. По расчетам агентства, общий объем продаж «Огня и ярости» пока составил $7,42 млн — то есть автор уже заработал $1,11 млн.

Так как в печати находятся еще 1,4 млн копий книги, то они потенциально могут принести еще 6,3 млн. Кроме того, Майкл Вулф также может продать права на переиздание и экранизацию.

Между тем президент США Дональд Трамп еще до выпуска назвал эту книгу «полной фантазией». Ее автора он назвал «полным неудачником, который выдумал истории, чтобы продать свою скучную и лживую книгу».

Однако, по мнению Вулфа, произведение может привести к отставке Трампа, потому что вызовет «эффект голого короля».