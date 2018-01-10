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Издательство «Просвещение» требует в суде 3,7 млрд за обложки книг

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Иск издательства «Просвещение» к издательскому центру «Вентана-Граф» рассмотрит Арбитражный суд Москвы. Истец требует с ответчика 3,7 млрд рублей за распространение контрафактных товаров. Также «Просвещение» просит суд вынести решение об уничтожении тиража незаконно выпущенной учебной продукции, об этом сообщает ТАСС.

В «Просвещении» пояснили, что ответчик выпустил несколько сот наименований продукции. На обложках книг размещено изображение, похожее до степени смешения с товарным знаком издательства-истца.

«В последнее время нарушения в этой сфере приобрели системный характер», — отметил директор по внешним коммуникациям «Просвещения» Сергей Григоренко. Он указал, что ранее «Просвещение» выиграло судебный процесс у издательства «Экзамен», ответчик должен выплатить истцу 63,4 млн рублей.

Ранее стало известно, что в федеральный реестр общеобразовательных программ включили проекты образовательных программ по якутскому языку и якутской литературе для классов начальной школы, с 5-го по 9-й классы и с 10-го по 11-й классы. 

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