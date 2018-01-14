Страны Африки потребовали извинений от Трампа

Страны Африки потребовали извинений от президента США Дональда Трампа за резкие высказывания в их адрес, говорится в совместном заявлении ряда африканских государств в ООН. Документ был распространен по итогам экстренной встречи, которая состоялась 12 января, передает ТАСС.

В заявлении страны Африки потребовали от Трампа отказаться от своих слов, а также подчеркнули, что «потрясены и решительно осуждают возмутительные, расистские и ксенофобские высказывания», приписываемые президенту США.

Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп назвал страны, откуда в США прибывают мигранты, «грязными дырами». В американском конгрессе осудили высказывания президента США, сам Трамп заявил, что высказался не так резко, как об этом сообщают СМИ.

Ряд стран также осудили высказывания Трампа. МИД Кубы назвал их расистскими и оскорбительными. Актер Шон Пенн в своей статье для издания Time назвал президента США Дональда Трампа «врагом человечества».