МИД Ботсваны интересуется у США, считается ли Ботсвана «вонючей дырой»

Ботсванский МИД вызвал посла США, в ведомстве выразили американской стороне осуждение слов президента США Дональда Трампа, назвавшего ряд африканских государств «вонючими дырами».

Власти страны обратились к США с просьбой уточнить, считается ли «вонючей дырой» и Ботсвана.

«Власти Ботсваны также через посла попросили власти США уточнить, считается ли Ботсвана «вонючей дырой», учитывая, что граждане страны могут захотеть посетить США, а часть из них уже находятся на территории страны», — приводит сообщение «Газета.ру».

Дипломаты Ботсваны также заинтересовались тем, по каким причинам Трамп так отозвался о странах, с которыми у Вашингтона выстроены на протяжении десятилетий взаимовыгодные отношения.

Ранее бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала невежественными взгляды президента США Дональда Трампа и осудила его за «расистские взгляды» на граждан Гаити. Сам Дональд Трамп написал в Twitter, что во время общения с конгрессменами от обеих партий использовал жесткие выражения, подчеркнув, что они не были настолько жесткими, как об этом сообщается. Высказывания президента США подвергли критике в Гаити. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека их расценили как проявление расизма.