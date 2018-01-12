Посол США в Панаме ушел в отставку из-за нежелания «служить Трампу»

Посол США в Панаме Джон Фили решил уйти в отставку по «личным обстоятельствам», сообщили в Госдепе США.

Прошение об отставке было подано дипломатом еще 27 декабря 2017 года. Он покинет свой пост 9 марта текущего года, указывает «РИА Новости».

Между тем СМИ, в распоряжение которых попал документ об отставке Фили, утверждают, что посол принял это решение из-за принципиальной невозможности «служить администрации» президента США Дональда Трампа.

12 января Трамп на встрече с конгрессменами назвал Гаити, Сальвадор и страны Африки «грязными дырами», из которых в США прибывают мигранты. По его словам, надо стремиться к тому, чтобы в страну приезжали люди из таких стран, как Норвегия.