Клинтон осудила Трампа за «расистские высказывания»

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала невежественными взгляды президента США Дональда Трампа и осудила его за «расистские взгляды» на граждан Гаити.

В Twitter Клинтон написала, что американцы «вынуждены выслушивать невежественные, расистские взгляды Трампа на всех, кто выглядит не так, как он».

The anniversary of the devastating earthquake 8 years ago is a day to remember the tragedy, honor the resilient people of Haiti, & affirm America’s commitment to helping our neighbors. Instead, we‘re subjected to Trump’s ignorant, racist views of anyone who doesn’t look like him. — Hillary Clinton (@HillaryClinton) January 12, 2018

«Годовщина разрушительного землетрясения восемь лет назад — это день, в который надо вспомнить трагедию, почтить сильный народ Гаити и подтвердить намерение Америки помочь нашим соседям. Вместо этого мы вынуждены выслушивать невежественные, расистские взгляды Трампа на всех, кто отличается от него», — написала бывший кандидат в президенты США.

Ранее стало известно, что на совещании по иммиграции с сенаторами Трамп назвал страны третьего мира гадюшником. Это подтвердил СМИ сенатор-демократ Ричард Дурбин.

Трамп написал в Twitter, что во время общения с конгрессменами от обеих партий использовал жесткие выражения, подчеркнув, что они не были настолько жесткими, как об этом сообщается. Высказывания Трампа подвергли критике в Гаити. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека их расценили как проявление расизма.