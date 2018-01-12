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Клинтон осудила Трампа за «расистские высказывания»

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Фото: Global Look Press/ZUMA/I-Images
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Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала невежественными взгляды президента США Дональда Трампа и осудила его за «расистские взгляды» на граждан Гаити.

В Twitter Клинтон написала, что американцы «вынуждены выслушивать невежественные, расистские взгляды Трампа на всех, кто выглядит не так, как он».

«Годовщина разрушительного землетрясения восемь лет назад — это день, в который надо вспомнить трагедию, почтить сильный народ Гаити и подтвердить намерение Америки помочь нашим соседям. Вместо этого мы вынуждены выслушивать невежественные, расистские взгляды Трампа на всех, кто отличается от него», — написала бывший кандидат в президенты США.

Ранее стало известно, что на совещании по иммиграции с сенаторами Трамп назвал страны третьего мира гадюшником. Это подтвердил СМИ сенатор-демократ Ричард Дурбин.

Трамп написал в Twitter, что во время общения с конгрессменами от обеих партий использовал жесткие выражения, подчеркнув, что они не были настолько жесткими, как об этом сообщается. Высказывания Трампа подвергли критике в Гаити. В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека их расценили как проявление расизма.

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