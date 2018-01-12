Экс-президент Мексики припомнил Трампу его мигрантские корни

Экс-президент Мексики Висенте Фокс напомнил президенту США Дональду Трампу о его эмигрантских корнях в качестве отповеди после его слов о «странах — грязных дырах».

Свой ответ бывший лидер Мексики написал в Twitter в пятницу, 12 января.

«На каком основании ты объявляешь, кому в Америке рады, а кому нет? Величие Америки построено на разнообразии, или ты забыл о своих мигрантских корнях, Дональд?» — цитирует «РИА Новости» обращение Фокса к Трампу.

Накануне Трамп назвал «грязными дырами» (в оригинале shithole countries. — Ред.) ряд стран, из которых в США прибывают мигранты, тогда как ему хотелось бы, чтобы в Америку приезжали из Норвегии.

При этом дед Трампа перебрался в Нью-Йорк из Германии, и президент гордится этим.

4 января портал iz.ru сообщил, что при Трампе США приняли за год 29 022 беженца. Это является самым низким показателем за последние 15 лет.

При Джордже Буше-младшем и Бараке Обаме квоты на прием беженцев колебались от 70 тыс. до 80 тыс. человек в год. В 2016 году в США перебрались 94,8 тыс. человек.