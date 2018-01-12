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Гаити требует объяснений от США после слов Трампа о «странах – грязных дырах»

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Фото: Global Look Press
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Власти Гаити вызвали представителя США для объяснения высказывания президента США Дональда Трампа о «странах – грязных дырах», из которых в Штаты едут мигранты. Об этом сообщает NBC.

По словам посла Гаити в США Поля Альтидора, слова Трампа о беженцах из «грязных дыр» (в оригинале shithole countries. — Ред.) основаны на клише и стереотипах.

«Либо президента США дезинформировали, либо он плохо образован», — сказал Альтидор.

Посол также подчеркнул, что слова американского лидера прозвучали в не очень удачный момент, так как в эти дни на Гаити вспоминают мощное землетрясение 2010 года, повлекшее гибель более 200 тыс. граждан.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе обсуждения с сенаторами в Белом доме компромиссного соглашения о мигрантах из Гаити, Сальвадора и стран Африки заявил, что не понимает «почему кто-то хочет, чтобы все эти люди из грязных дыр приезжали сюда?».

Он также добавил, что США должны хотеть, чтобы в страну приезжали люди из таких стран, как Норвегия.

Трамп неоднократно заявлял о своем негативном отношении к мигрантам и вводил ограничения на въезд в США гражданам из ряда стран. Так, в Штаты не могут въехать жители КНДР, Венесуэлы, Ирана, Сирии, Ливии, Чада и других.

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