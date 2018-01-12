Тиллерсон заявил о важности различий между людьми после резких слов Трампа

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон выступил с речью о важности уважения к людям и ценности различия между ними после резкого заявления президента Дональда Трампа о странах, откуда в Соединенные Штаты приезжают мигранты. Слова главы американского внешнеполитического ведомства приводит телеканал CNN.

«Наши ценности как и принадлежность к нации объединяют нас и определяют то, кем мы являемся», — подчеркнул госсекретарь.

Он напомнил о трудностях, которые переживала страна в своей истории, в том числе Гражданскую войну, а также борьбу за женское избирательное право и за гражданские права афроамериканского населения.

«Рождение Америки было далеко не идеальным, и мы до сих пор не идеальны, но мы никогда не упускали из виду ценности, к которым должны стремиться», — признал Рекс Тиллерсон, отметив, что различия между людьми в США только обогащают жизни американцев.

11 января СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп в ходе мероприятия в честь Мартина Лютера Кинга назвал «грязными дырами» ряд стран, из которых в страну прибывают мигранты. Позже политик написал в своем микроблоге в Twitter, что он действительно использовал резкие высказывания, но они не были настолько жесткими.