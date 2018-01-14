Газета опубликовала запись разговора с Трампом о КНДР после его слов о фейке

Газета The Wall Street Journal опубликовала аудиозапись интервью президента США Дональда Трампа после того, как он назвал фейком слова о дружбе с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Мы не отказываемся от наших слов. Вот запись отрывка, который оспаривает Белый дом», — написали журналисты, отметив, что еще раз переслушали запись беседы.

We have reviewed the audio from our interview with President Trump, as well as the transcript provided by an external service, and stand by what we reported. Here is audio of the portion the White House disputes. https://t.co/eWcmiHrXJg pic.twitter.com/bx9fGFWaPw — The Wall Street Journal (@WSJ) January 14, 2018

На записи слышно, что Трамп отчетливо произносит слова о том, что у него «возможно, хорошие отношения с Ким Чен Ыном», о чем ранее и заявляла газета.

Ранее Трамп обвинил газету в том, что она исказила его слова о «хороших отношениях» с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео 7 января заявил, что твиты американского президента о ядерной кнопке испугали главу КНДР Ким Чен Ына.