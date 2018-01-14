Газета опубликовала запись разговора с Трампом о КНДР после его слов о фейке
Газета The Wall Street Journal опубликовала аудиозапись интервью президента США Дональда Трампа после того, как он назвал фейком слова о дружбе с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
«Мы не отказываемся от наших слов. Вот запись отрывка, который оспаривает Белый дом», — написали журналисты, отметив, что еще раз переслушали запись беседы.
На записи слышно, что Трамп отчетливо произносит слова о том, что у него «возможно, хорошие отношения с Ким Чен Ыном», о чем ранее и заявляла газета.
Ранее Трамп обвинил газету в том, что она исказила его слова о «хороших отношениях» с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео 7 января заявил, что твиты американского президента о ядерной кнопке испугали главу КНДР Ким Чен Ына.