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Газета опубликовала запись разговора с Трампом о КНДР после его слов о фейке

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Фото: REUTERS/Joshua Roberts
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Газета The Wall Street Journal опубликовала аудиозапись интервью президента США Дональда Трампа после того, как он назвал фейком слова о дружбе с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Мы не отказываемся от наших слов. Вот запись отрывка, который оспаривает Белый дом», — написали журналисты, отметив, что еще раз переслушали запись беседы. 

На записи слышно, что Трамп отчетливо произносит слова о том, что у него «возможно, хорошие отношения с Ким Чен Ыном», о чем ранее и заявляла газета.

Ранее Трамп обвинил газету в том, что она исказила его слова о «хороших отношениях» с лидером КНДР Ким Чен Ыном. 

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео 7 января заявил, что твиты американского президента о ядерной кнопке испугали главу КНДР Ким Чен Ына.

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