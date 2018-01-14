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Трамп обвинил СМИ в искажении его слов об отношениях с лидером КНДР

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Президент США Дональд Трамп обвинил газету Wall Street Journal в том, что она исказила его слова о «хороших отношениях» с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Об этом глава Белого дома заявил в своем Twitter в воскресенье, 14 января.

«Газета Wall Street Journal неверно сообщила, что я заявил ей: «У меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном». Очевидно, я этого не говорил. Я сказал: «Если бы у меня были хорошие отношения с Ким Чен Ыном», а это большая разница», — цитирует его «РИА Новости».

Это стало очередным поводом для обвинения издания в создании ложных новостей.

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майк Помпео 7 января заявил, что твиты Трампа о ядерной кнопке испугали главу КНДР Ким Чен Ына. По его словам, в результате политики США северокорейский политик сейчас «идет на попятную».

Ким Чен Ын 1 января заявил, что его ядерная кнопка постоянно находится на его рабочем столе. Он также отметил, что «США не смогут начать войну» против КНДР. Северокорейский политик подчеркнул, в случае принятия КНДР решения о нанесении потенциального ядерного удара «вся территория США окажется в зоне поражения». В свою очередь, Трамп в своем Twitter напомнил своему оппоненту, что у США тоже есть ядерная кнопка, но она «более мощная и работает».

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