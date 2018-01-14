Сенаторы не слышали высказываний Трампа о «грязных дырах»

Американские сенаторы Том Коттон и Дэвид Пердью заявили, что не слышали высказываний президента США Дональда Трампа о «грязных дырах» в адрес стран, из которых в Америку приезжают мигранты.

«Я этого не слышал, хотя сидел рядом с Дональдом Трампом», — цитирует CBS слова Коттона.

Таким образом, он опроверг утверждения сенатора Дика Дурбина, который заявил, что Трамп в ходе обсуждения с сенаторами программы соглашения о мигрантах из Гаити, Сальвадора и стран Африки заявил, что не понимает, «почему кто-то хочет, чтобы все эти люди из грязных дыр (в оригинале shithole countries. — Ред.) приезжали сюда».

«Сенатор Дурбин не раз искажал информацию о происходившем в Белом доме», — добавил Коттон.

Сенатор Пердью заявил, что также ничего подобного не слышал.

Ранее огромная световая проекция слова «гадюшник» (shithole, вариант перевода — «вонючая дыра») появилась над входом в отель Trump International Hotel.