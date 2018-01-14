Прямой эфир

Сенатор обвинил Трампа в сталинизме из-за его обращения к «врагам народа»

0
Фото: Global Look Press/Will Seberger
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский сенатор Джефф Флэк заявил, что намерен обратиться к сенату с речью, в которой подвергнет критике использование президентом Дональдом Трампом термина «враг народа» в адрес американских СМИ. 

«Когда политик называет любую прессу, которая его не устраивает, «фейковыми СМИ», то как раз этот человек должен вызывать подозрения, а не журналисты», — заявил сенатор, которого цитирует NBC News.

Он напомнил, что Трамп назвал СМИ «врагом народа» в февральском сообщении в Twitter. Он перечислил ряд СМИ, в том числе NBC News, CNN, ABC, NYT и многие другие, заявив, что они не его личные враги, а «враги народа» США.  

Сенатор отметил, что подобное явление говорит о состоянии американской демократии, в которой президент использует слова, которые использовал генсек КПСС СССР Иосиф Сталин для обозначения своих врагов.

Ранее в 2017 году президент России Владимир Путин назвал Сталина «сложной фигурой», заявив, что он против того, чтобы люди забывали об ужасах его эпохи. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Газета опубликовала запись разговора с Трампом о КНДР после его слов о фейке
Слово «гадюшник» спроецировали над входом в отель Трампа

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017