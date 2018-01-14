Сенатор обвинил Трампа в сталинизме из-за его обращения к «врагам народа»

Американский сенатор Джефф Флэк заявил, что намерен обратиться к сенату с речью, в которой подвергнет критике использование президентом Дональдом Трампом термина «враг народа» в адрес американских СМИ.

«Когда политик называет любую прессу, которая его не устраивает, «фейковыми СМИ», то как раз этот человек должен вызывать подозрения, а не журналисты», — заявил сенатор, которого цитирует NBC News.

Он напомнил, что Трамп назвал СМИ «врагом народа» в февральском сообщении в Twitter. Он перечислил ряд СМИ, в том числе NBC News, CNN, ABC, NYT и многие другие, заявив, что они не его личные враги, а «враги народа» США.

Сенатор отметил, что подобное явление говорит о состоянии американской демократии, в которой президент использует слова, которые использовал генсек КПСС СССР Иосиф Сталин для обозначения своих врагов.

Ранее в 2017 году президент России Владимир Путин назвал Сталина «сложной фигурой», заявив, что он против того, чтобы люди забывали об ужасах его эпохи.