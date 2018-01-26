Песков оценил слова британского министра обороны о «российском ударе»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал переадресовать вопрос о высказываниях главы министерства обороны Великобритании в военное ведомство РФ.

«Лучше все-таки обращаться в наше оборонное ведомство, чтобы они дали соответствующую оценку слов британского визави», — сказал он.

Ранее в интервью журналисту министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон рассказал, что Россия изучает инфраструктуру Великобритании и ее связи с системами энергоснабжения. По его словам, возможной удар РФ по системам британской инфраструктуры может повлечь за собой «тысячи и тысячи жертв». Уильямсон добавил, что целью Москвы является создание хаоса в стране.